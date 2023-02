So ein Schild dürfte im Sommerhalbjahr in Schleswig-Holstein selten zu sehen sein. Trotz Wirtschaftskrise könnte der Tourismus auch 2023 wieder stark sein. Foto: Stefan Sauer up-down up-down Erster Trend zum Tourismus 2023 Trotz Wirtschaftskrise: Nachfrage nach Urlaub in SH stabil Von Frank Jung | 03.02.2023, 15:43 Uhr

Überraschend gut fallen erste Daten zur Buchungslage in Schleswig-Holstein im Frühjahr und Sommer aus: Für Ferien an Nord- und Ostsee haben viele Deutsche trotz Inflation und Krisen immer noch genug Geld. Eine Expertin weiß, warum sich SH so behauptet.