Landwirtschaft Staatssekretärin: Landwirtschaft wichtiger Zweig für SH Von dpa | 01.10.2023, 12:14 Uhr | Update vor 12 Min. Feld Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down

Landwirtschaftsstaatssekretärin Anne Benett-Sturies hat den Bäuerinnen und Bauern in Schleswig-Holstein für ihren Einsatz gedankt. „In der Erntedankzeit werden wir jährlich daran erinnert, wie wertvoll unsere Lebensmittel sind und wie viel Ressourcen und Arbeit, aber auch Herzblut in deren Produktion stecken“, sagte Benett-Sturies am Sonntag anlässlich des Landeserntedankfestes in Eckernförde. Ein stets verfügbares, vielseitiges und hochwertiges Angebot an Lebensmitteln sei keine Selbstverständlichkeit.