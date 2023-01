Nach Messerattacke in Zug zwischen Kiel und Hamburg Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Brokstedt Staatsanwalt: Verdächtiger galt nicht als Intensivtäter Von dpa | 26.01.2023, 14:49 Uhr

Der mutmaßliche Täter der tödlichen Messerattacke in einem Zug in Brokstedt galt nach Angaben der Staatsanwaltschaft nicht als Intensivtäter. Der 33-Jährige habe drei Vorstrafen gehabt, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt von Itzehoe, Carsten Ohlrogge, am Donnerstag in Kiel. Zuvor hatte er in einer Sondersitzung des Innenausschusses bereits berichtet, dass der Mann unter anderem wegen einer gefährlichen Körperverletzung verurteilt worden war.