Urlaub St. Peter-Ording startet in die Strandkorbsaison Von dpa | 15.03.2023, 12:58 Uhr

Der Frühling beginnt - und damit auch die Strandkorbsaison. Zumindest in St. Peter-Ording werden die erste Strandmöbel aus dem Winterlager geholt und wieder in den Sand gestellt. Andere Orte an der Nordseeküste sind noch nicht ganz so weit.