Tampons und Binden werden oft noch in der Hosentasche versteckt oder unter der Hand gehandelt wie Verbotenes. Für viele Menschen ist die Menstruation noch immer schambehaftet. Daneben ist sie aber vor allem eins: kostspielig.

20.000 Euro für Tampons & Co

Berechnungen zufolge gibt eine Frau in ihrem Leben bis zu 20.000 Euro für Tampons und Co aus. Können sich Frauen oder Mädchen keine geeigneten Produkte leisten, dann spricht man von Periodenarmut.

Kostenlose Periodenprodukte war bereits Thema im Landtag

„Wie viele in Schleswig-Holstein von diesem Problem betroffen sind, lässt sich schwer beziffern. Denn Menstruation ist leider auch hierzulande immer noch ein Tabuthema, das mit gesellschaftlichen Stigmata und entsprechender Scham behaftet ist“, sagte Jette Waldinger-Thiering, frauenpolitische Sprecherin des SSW im Landtag, als die Partei im März die Diskussion „kostenlose Periodenprodukte” ins Parlament brachte.

Am Ende sprachen sich alle Abgeordneten dafür aus, in öffentlichen Einrichtungen des Landes künftig kostenlose Menstruationsartikel zur Verfügung zu stellen und forderten die Landesregierung dazu auf, sich darum zu kümmern.

Ein Satz im Koalitionsvertrag

Was ist seitdem passiert? Im Koalitionsvertrag der schwarz-grünen Regierung steht zu dem Thema ein Satz: „An weiterführenden Schulen werden wir die Aufstellung von Kondomautomaten und von Spendern für Menstruationsartikel unterstützen.“

Auf Nachfrage, wie weit diese Pläne bisher sind, mit welcher Anzahl an Spendern man plant und welche Kosten anfallen, teilt das Gleichstellungs- beziehungsweise das Sozialministerium mit: „Wie im aktuellen Koalitionsvertrag festgelegt, plant die Landesregierung die Aufstellung von Spendern für Menstruationsartikel an weiterführenden Schulen zu unterstützen.“ Konkreter wird es nicht.

SSW ist sauer – Schwarz-Grün treibe Frauen und Mädchen in die Armut

Beim SSW sorgt das für Ärger: „Die Aufforderung des Landtags war unmissverständlich: Regelt das! Doch wie sich herausstellt, hat die Landesregierung sieben Monate lang gar nichts unternommen“, so Christian Dirschauer, sozialpolitischer Sprecher der SSW-Landtagsfraktion, in einer Mitteilung. Durch ihre Untätigkeit missachte Schwarz-Grün nicht nur das Parlament, sondern trage auch dazu bei, Frauen und Mädchen weiter in die Armut zu treiben.

Regierung weist Vorwürfe zurück

Die Regierung weist die Vorwürfe zurück und spielt den Ball nach Berlin. Es fehle schlicht eine Gesetzgebungsbefugnis für den Erlass eines entsprechenden Gesetzes. „Für Menschen ohne eigenes oder mit geringem Einkommen sind mehrere durch Bundesgesetze geregelte Unterstützungsmöglichkeiten zum Erwerb oder Erhalt von Periodenprodukten vorhanden. Periodenprodukte sind zum Beispiel entsprechend aus dem Regelbedarf finanziert“, heißt es in einem Antwortschreiben aus dem Ministerium.

17,40 Euro pro Monat für alle Hygieneprodukte

Ein Beispiel: Hartz-IV-Empfänger stehen laut Leistungskatalog 17,40 Euro im Monat für sämtliche Hygieneartikel zur Verfügung. Eine Packung Tampons allein kostet zwischen vier bis sechs Euro.

Jetzt muss Berlin handeln

„Dennoch sind wir uns im Klaren darüber, dass die Regelbedarfe für viele Menschen nicht ausreichend sind und es dazu führt, dass sie sich Periodenprodukte sowie andere Gegenstände des Lebensunterhalts nicht leisten können. Dafür braucht es eine grundlegende Änderung, die seitens des Bundesgesetzgebers angestrebt wird“, heißt es weiter aus dem Ministerium.

Universitäten sind Vorreiter

Mehr Informationen: Schottland ist Vorreiter größer als Größer als Zeichen Im November 2020 hatte Schottland als erstes Land der Welt ein Gesetz erlassen, dass Tampons und Binden „allen, die sie brauchen“, kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Seitdem ist die Debatte in Deutschland und auch an deutschen Hochschulen angekommen.

Darauf wollen offensichtlich mehrere Einrichtungen im Land nicht warten und haben bereits Eigeninitiative ergriffen. Vorreiter in Schleswig-Holstein war die Uni Flensburg. Seit Juli 2021 werden dort kostenlose Periodenprodukte zur Verfügung gestellt. Ende des Jahres zog die Uni Kiel nach. Auch hier stehen in einigen Toiletten kostenlose Menstruationsartikel bereit.

Viele Städte bieten bereits kostenlosen Periodenprodukte an

Auch die Stadt Schleswig hat im Rahmen ihrer freiwilligen Selbstverwaltung bereits die kostenlose Ausgabe von Menstruationsartikeln auf den Toiletten in Schulen, Museen, Liegenschaften der Verwaltung und Gebäuden mit ähnlicher Nutzung der Verwaltung veranlasst. Auch Kiel und Flensburg haben bereits ähnliche Angebote beschlossen.