Sturmflut SSW sieht Defizite beim Katastrophenschutz Von dpa | 23.10.2023, 15:02 Uhr | Update vor 1 Std. Nach Sturmflut in Schleswig Holstein - Kiel-Schilksee Foto: Daniel Bockwoldt/dpa up-down up-down

Die Ostseesturmflut mit großen Schäden in Schleswig-Holstein hat nach Ansicht des SSW Defizite beim Küsten- und Katastrophenschutz sowie in der Krisenkommunikation offengelegt. SSW-Landeschef Christian Dirschauer und der Bundestagsabgeordnete Stefan Seidler forderten am Montag eine ehrliche Bilanz, schnelle Hilfen und strukturelle Reformen. Blaulichtorganisationen und freiwillige Helfer hätten Unglaubliches geleistet, aber auch mehr Kommunikation und Hilfe seitens ihrer Kommunen benötigt.