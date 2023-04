Protestplakat gegen Weiterbau der Autobahn A20 Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild up-down up-down Verkehrspolitik Sprecher der Grünen Jugend: gegen Weiterbau der A20 Von dpa | 24.04.2023, 14:19 Uhr

Der Grünen-Nachwuchs in Schleswig-Holstein stellt sich gegen den Weiterbau der A20. Der Landessprecher der Grünen Jugend, Finn Pridat, warf Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) vor, sich weiter an der Vernichtung der Lebensgrundlagen zu beteiligen, weil sie sich für den Bau der Autobahn einsetzen. „Für uns ist klar: Es braucht von der Landesregierung einen Planungsstopp für die A20“, erklärte Pridat am Montag. Die A20 sei das klimaschädlichste Projekt des Bundesverkehrswegeplans und komplett aus der Zeit gefallen.