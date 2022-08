Das Tankschiff «Caroline Essberger» fährt durch den Nord-Ostsee-Kanal in Kiel. Foto: Frank Molter/dpa/Illustration FOTO: Frank Molter up-down up-down Schifffahrt Sperrungen am Nord-Ostsee-Kanal wegen Böschungsschäden Von dpa | 02.08.2022, 16:56 Uhr

Aufgrund von Schäden an Unterwasserböschungen werden Wege entlang des Nord-Ostsee-Kanals von Mittwoch an in mehreren Abschnitten auch für Fußgänger und Radfahrer gesperrt. Dies betrifft die Bereiche zwischen Hochdonn (Kreis Dithmarschen) und Hohenhörn (Kreis Steinburg) sowie zwischen Fischerhütte und Oldenbüttel (Kreis Rendsburg-Eckernförde) jeweils auf der Nord- und Südseite, wie das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Nord-Ostsee-Kanal am Dienstag mitteilte. Zwischen Oldenbüttel und Breiholz (Rendsburg-Eckernförde) sei nur das Südufer betroffen.