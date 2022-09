Werben um Spenden (v. l.): Michael Saitner (Vorstand Der Paritätische SH), Erk Westermann-Lammers (Vorsitzender des Vorstands der IB.SH), Landtagspräsidentin Kristina Herbst, Hartmut Winkelmann (Präses Kieler Kaufmann), Irene Johns (Vorsitzende Der Kinderschutzbund SH), Sven Fricke (Kieler Nachrichten) und Oliver Stolz (Präsident Sparkassen- und Giroverband SH). Foto: Oke Jens up-down up-down Neue Internetplattform vorgestellt Ankommen in SH erleichtern: Seit März rund 180.000 Euro an Spenden für Geflüchtete Von Kay Müller | 24.09.2022, 04:44 Uhr

Nie war es leichter Geflüchteten zu helfen. Mit einer neuen Spendenplattform wollen verschiedene Institutionen vor allem Menschen aus der Ukraine das Ankommen in Schleswig-Holstein erleichtern – und hoffen auch auf Zuspruch in Zeiten, in denen das Geld bei vielen Menschen nicht so locker sitzt.