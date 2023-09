Vor dem Hintergrund der von der alten Landesregierung beschlossenen Rückkehr zum Abitur nach neun Jahren am Gymnasium hat die SPD einen finanziellen Ausgleich für die Schulträger gefordert.

„2026 wird es so weit sein, in dem Jahr wird der 13. Jahrgang aufgewachsen sein, in dem Jahr werden die Schulen wieder einen zusätzlichen Jahrgang beschulen.“

Martin Habersaat

SPD-Bildungspolitiker