Landtag SPD will mehr Einsatz bei Arbeitssicherheit für Lehrkräfte Von dpa | 18.09.2023, 14:12 Uhr

Die Landesregierung soll sich nach Ansicht der SPD-Fraktion mehr um die Arbeitssicherheit von Lehrern kümmern. In einem Landtagsantrag wird die Regierung aufgefordert, künftig in den Erläuterungen zum Haushaltsplan auszuweisen, wie die gesetzlichen Vorgaben erfüllt werden, teilte die Fraktion am Montag mit. Außerdem solle noch in diesem Jahr ein bestehender Konflikt mit den Schulträgern über die Zuständigkeit bei der Arbeitssicherheit beigelegt werden. Die SPD-Fraktion fordert außerdem einmal jährlich einen Bericht zum betrieblichen Gesundheitsmanagement im Schulbereich.