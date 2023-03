Landtagssitzung Schleswig-Holstein Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild up-down up-down Parteien SPD will mehr Chancengerechtigkeit erreichen Von dpa | 15.03.2023, 15:14 Uhr

Die Nord-SPD will auf einem Kongress im Juli nach Antworten auf die Frage der Chancengerechtigkeit und veränderte Lebenswirklichkeiten der Menschen suchen. Dabei solle es nicht nur um Umverteilung gehen, kündigte die Landesvorsitzende Serpil Midyatli am Mittwoch an. Als Beispiele nannte sie die 30-Stunden-Woche und die Idee eines Grunderbes für alle.