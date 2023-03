Schulessen Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down Haushalt SPD will kostenloses Kita-Essen und mehr Lehrer Von dpa | 08.03.2023, 16:00 Uhr

Die SPD will mit ihren Vorschlägen zum Haushalt 100 Millionen Euro für kostenloses Essen für Kinder in Kindertagesstätten bereitstellen. Dabei handele es sich um eine einmalige Aktion, sagte SPD-Fraktionschef Thomas Losse-Müller am Mittwoch in Kiel. „Wir leben immer noch in krisenhaften Zeiten.“ Die Kosten will seine Fraktion über den Ukraine-Notkredit finanzieren.