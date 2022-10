Heizung Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild up-down up-down Energie SPD will kommunale Wärmenetze im Norden deutlich ausbauen Von dpa | 28.10.2022, 11:31 Uhr

Die SPD will nach dänischem Vorbild den Ausbau von kommunalen Wärmenetzen im Norden kräftig vorantreiben. Fraktionschef Thomas Losse-Müller kündigte dazu am Freitag einen Antrag zur November-Landtagssitzung an. Das Land müsse sich dazu bekennen, dass Wärmenetze das entscheidende Instrument für die Wärmewende sind. Zum Konzept gehört eine zu gründende Landes-Infrastrukturgesellschaft. Sie soll - kreditfinanziert - mit 200 Millionen Euro ausgestattet werden und dafür sorgen, dass Wärmenetze entstehen, als Organisator, aber im Zweifel auch als Bauherr.