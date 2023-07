Landtag Schleswig-Holstein Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild up-down up-down Klimaschutzmaßnahmen SPD verlangt Plan zur Vermeidung von Folgen des Klimawandels Von dpa | 06.07.2023, 06:14 Uhr

Nichtstun ist am teuersten, sagt SPD-Fraktionschef Losse-Müller. Der Oppositionsführer im Kieler Landtag will den Klimaschutz mit Investitionen vorantreiben. Er sieht die Landesregierung in der Handlungspflicht.