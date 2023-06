Einschulung Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Kinder SPD verlangt besseren Übergang von der Kita zur Grundschule Von dpa | 08.06.2023, 13:12 Uhr

Beim Übergang von der Kita zur Schule gibt es nach SPD-Ansicht in Schleswig-Holstein deutliche Defizite. Jüngste Studien hätten gezeigt, dass es hier an den Grundschulen stärker bergab gehe als anderswo, sagte der Bildungspolitiker Martin Habersaat am Donnerstag in Kiel. „Zunehmend wird das Fehlen eines Grundwortschatzes bei einzuschulenden Kindern beobachtet.“ Habersaat verwies auch darauf, dass 15 Prozent der Lehrkräfte an den Grundschulen keine ausgebildeten Lehrerinnen oder Lehrer seien. Über das Thema Übergang zur Schule werde der Landtag im Juli debattieren.