Landtagsfraktionen SPD und FDP für Wegfall dänischer Grenzkontrollen Von dpa | 05.08.2022, 15:33 Uhr

Die Kritik an Grenzkontrollen Dänemarks wächst in Schleswig-Holstein. Die Landtagsfraktionen von SPD und FDP rügten am Freitag das Vorgehen des Nachbarn an der gemeinsamen Grenze. „Der Wegfall von Grenzkontrollen ist eine Errungenschaft des gemeinsamen Europas, in dem wir heute leben“, erklärte SPD-Fraktionsvize Birte Pauls. „Anstatt Grenzen zu schließen, sollten wir alles dafür tun, um die Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union wieder zu stärken.“ Die Kontrollen schikanierten Pendler, Anwohner und Reisende.