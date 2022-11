Fernwärme Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Energie SPD startet Initiative zum Ausbau kommunaler Wärmenetze Von dpa | 10.11.2022, 06:34 Uhr

Mit einer parlamentarischen Initiative will die SPD den Ausbau kommunaler Wärmenetze in Schleswig-Holstein vorantreiben. Nach einem Antrag der Sozialdemokraten soll der Landtag feststellen, dass Wärmenetze das Rückgrat einer bezahlbaren und klimaneutralen Wärmeversorgung in Schleswig-Holstein sein müssen. Ihr Ausbau müsse deshalb zur politischen Priorität bei der Umstellung der Wärmeversorgung im Land werden. Ziel sei, 50 Prozent aller Haushalte im Land an ein Wärmenetz anzuschließen. Bis 2030 sollen als Zwischenziel 40 Prozent erreicht werden.