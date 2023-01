Krankenhaus Foto: Fabian Strauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Finanzen SPD sieht in Krankenhausreform Vorteile für den Norden Von dpa | 30.01.2023, 14:52 Uhr

Die SPD hat politische Grundsatzentscheidungen der Landesregierung zur künftigen Krankenhaus-Struktur gefordert. „Eine Grundsatzentscheidung ist, ob wir ein immer größeres Universitätsklinikum Schleswig-Holstein wollen oder eine parallele Struktur auch in kommunaler Trägerschaft“, sagte Landtagsfraktionschef Thomas Losse-Müller am Montag nach einem Treffen mit der SPD-Landesgruppe im Bundestag. In der Branche gebe es aktuell einen kalten Strukturwandel.