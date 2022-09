Justizstaatssekretär Otto Carstens (CDU) Foto: dpa up-down up-down Landtag SPD mit weiteren Fragen an Justizstaatssekretär Carstens Von dpa | 21.09.2022, 14:19 Uhr

Die SPD hat weitere Fragen an Justizstaatssekretär Otto Carstens (CDU) wegen dessen Mitgliedschaften in Studentenverbindungen. „Herr Carstens ist der falsche Mann für das falsche Ressort und als Justizstaatssekretär doch schon längst untragbar geworden“, sagte SPD-Fraktionschef Thomas Losse-Müller am Mittwoch. Die Fraktion will am 5. Oktober im Innen- und Rechtsausschuss einen Bericht der Landesregierung dazu hören. Zuvor hatten Medien berichtet.