Zwei Tage, viele Tagespunkte. Neben der Wiederwahl von Serpil Midyatli zur Landesvorsitzenden, kam Bundeskanzler Olaf Scholz vorbei. Foto: Michael Staudt

Parteitag der SPD in Husum Serpil Midyatli ist und bleibt Landesvorsitzende, Kanzler Scholz verteidigt Waffenlieferungen Von Inga Gercke | 05.02.2023, 18:04 Uhr

Am Sonnabend wurde Serpil Midyatli wieder zur Landesvorsitzenden gewählt. Am Sonntag kam Bundeskandler Olaf Scholz vorbei – so lief der Parteitag der Nord-SPD in Husum.