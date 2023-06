Minister Claus Ruhe Madsen Foto: Markus Scholz/dpa up-down up-down Umwelt SPD kritisiert Madsen-Äußerungen zu PFAS Von dpa | 21.06.2023, 15:02 Uhr

Nach den Grünen hat auch die SPD die Warnungen von Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) vor EU-Plänen für ein umfassendes Verbot von sogenannten Ewigkeitschemikalien PFAS (gesprochen: Pifas) kritisiert. „Erneut erleben wir, dass sich Regierungsmitglieder über Beschlüsse des Landtages hinwegsetzen“, sagte SPD-Fraktionschef Thomas Losse-Müller am Mittwoch. Das sei bereits bei der umstrittenen CCS-Technologie (Carbon Capture and Storage) zur Speicherung von Kohlendioxid so gewesen.