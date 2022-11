Will mehr Geld für Nahverkehr, Wärmenetze und Industrie-Subventionen: Thomas Losse-Müller. Foto: Frederik Digulla / SPD up-down up-down Thomas Losse-Müller stellt „Trafo“ vor SPD in SH fordert Rekordverschuldung für Klimaschutz Von Kay Müller | 28.11.2022, 17:25 Uhr

SPD-Fraktionschef Thomas Losse-Müller will 10,5 Milliarden an Not-Krediten aufnehmen, um die Klimaziele bis 2030 zu erreichen. Wofür er das Geld ausgeben will, lesen Sie bei shz.de.