Koalition SPD in Schleswig-Holstein lobt drittes Entlastungspaket Von dpa | 04.09.2022, 12:52 Uhr

Die schleswig-holsteinische SPD-Chefin Serpil Midyatli hat das neue Entlastungspaket des Bundes gelobt. Die Menschen, die es jetzt besonders schwer hätten, stünden im Mittelpunkt, teilte Midyatli am Sonntag mit. Die großen Übergewinne bei Energieversorgern würden abgeschöpft und so ein Teil der neuen Entlastungen finanziert. „Das sorgt für Gerechtigkeit“, so Midyatli.