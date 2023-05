Thomas Losse-Müller Foto: Frank Molter/dpa up-down up-down Regierung SPD-Fraktionschef wirft Landesregierung Wählertäuschung vor Von dpa | 25.05.2023, 14:06 Uhr

Die schwarz-grüne Landesregierung in Kiel hat nach Ansicht des SPD-Fraktionsvorsitzenden Thomas Losse-Müller die Wähler über die Haushaltslage hinweggetäuscht. Die sich zuspitzende Lage sei Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) offenkundig schon Wochen vor der Kommunalwahl bekannt gewesen, sagte Losse-Müller am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. „Beide hätten den Bürgerinnen und Bürgern also schon viel früher reinen Wein einschenken müssen, anstatt noch kurz vor der Wahl eine PR-Show zu Northvolt und Wärmenetzen abzuziehen, ohne die gesamten finanziellen Folgekosten und Risiken transparent zu machen.“