ARCHIV - Thomas Losse-Müller (SPD) spricht während eines Interviews. Foto: Frank Molter/dpa FOTO: Frank Molter up-down up-down Landtag SPD-Fraktionschef sieht gute Zusammenarbeit in Opposition Von dpa | 08.07.2022, 17:09 Uhr

Die Oppositionsfraktionen SPD, FDP und SSW im Kieler Landtag rücken offenkundig enger zusammen. „Die Zusammenarbeit in der gesamten Opposition läuft gut“, sagte SPD-Fraktionschef Thomas Losse-Müller am Freitag in Kiel. „Wir werden ein gemeinsames Sommerfest haben.“ Es werde gegrillt. Die schwarz-grüne Koalition offenbare viele Schwachstellen. SPD, FDP und SSW hatten für die erste Parlamentssitzung nach der Regierungsneubildung auch schon gemeinsam eine Aktuelle Stunde zu den Auswirkungen des Koalitionsvertrages auf das Land auf die Tagesordnung gebracht.