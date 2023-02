Krankenhaus Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild up-down up-down Reform SPD fordert von Landesregierung Plan für Krankenhäuser Von dpa | 16.02.2023, 15:49 Uhr

Die SPD hat für die geplante Reform der Krankenhausstrukturen in Deutschland von der schwarz-grünen Regierung ein Gestaltungskonzept für Schleswig-Holstein gefordert. Bisher seien seitens der Regierung keine Vorstellungen für die Verhandlungen mit dem Bund erkennbar, sagte Gesundheitspolitikerin Birte Pauls am Donnerstag in Kiel. Die Empfehlungen von der Bundesebene seien nicht in Stein gemeißelt.