Finanzen SPD fordert sofortige Aufhebung der Haushaltssperre Von dpa | 24.05.2023, 14:17 Uhr

Die Oppositionsfraktionen SPD und SSW wollen die umstrittene Haushaltspolitik der schwarz-grünen Landesregierung in Kiel in einer Sondersitzung des Landtags aufarbeiten. Oppositionsführer Thomas Losse-Müller forderte die Regierung am Mittwoch auf, die Haushaltssperre sofort aufzuheben. „Sie war offensichtlich eine Kurzschlussreaktion“, erklärte der SPD-Fraktionsvorsitzende. Schon jetzt sei der Schaden im Land groß. „Das entstandene Chaos und die angekündigten Kürzungen erfordern eine schnelle Regierungserklärung des Ministerpräsidenten in einer Sondersitzung des Landtags in der nächsten Woche.“