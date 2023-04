Bezahlbarer Wohnraum ist knapp. Die SPD möchte dagegen vorgehen. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa up-down up-down Bezahlbares Wohnen in SH SPD fordert mehr Landesunterstützung für Kommunen beim Wohnungsbau Von dpa | 17.04.2023, 07:38 Uhr

Bezahlbares Wohnen ist ein Dauerbrenner in vielen Städten und Gemeinden in Schleswig-Holstein. Die SPD will das Land aktivieren, um die Lage zu entspannen. Dazu liegt jetzt ein Forderungskatalog vor.