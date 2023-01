Grundschule Foto: Christian Charisius/dpa/Symbolbild up-down up-down Landtag SPD fordert Ganztagsbetreuung an Grundschulen schon ab 2024 Von dpa | 16.01.2023, 14:05 Uhr

Wegen in Schleswig-Holstein vergleichsweise später Sommerferien in den kommenden Jahren hat die SPD ein Vorziehen der Ganztagsbetreuung zum Schuljahr 2024/25 gefordert. „Eltern von Kindern, die dann eingeschult werden, haben ein Betreuungsproblem“, sagte der SPD-Bildungspolitiker Martin Habersaat am Montag. 2024 enden die Sommerferien erst am 31. August, 2025 am 6. September. Die Einschulung der Erstklässler ist immer erst ein paar Tage. Das Kita-Jahr endet jedoch bereits am 31. Juli.