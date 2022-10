Monika Heinold Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild up-down up-down Regierung SPD fordert Fristverlängerung bei Grundsteuer Von dpa | 12.10.2022, 16:22 Uhr

Gut zwei Wochen vor dem Ende der Abgabefrist für die Grundsteuererklärungen am 31. Oktober hat die SPD-Fraktion im Landtag in Schleswig-Holstein eine Verlängerung gefordert. Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) habe den Umsetzungsaufwand falsch eingeschätzt und es versäumt, ausreichend personelle und organisatorische Vorbereitungen zu treffen, kritisierte die finanzpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Beate Raudies am Mittwoch.