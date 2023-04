Wollen der SPD zu neuem Glanz verhelfen: Franz-Josef Pröpper, Jan Evers, Ingrid-Even Pröpper, Klaus Stegelmann und Mario Keßel (v.l.). Foto: Marcus Dewanger up-down up-down Kommunalwahl in SH 2023 SPD-Comeback in Kirchbarkau nach 30 Jahren Von Kay Müller | 10.04.2023, 18:00 Uhr

Anfang der 90er Jahre saß zum letzten Mal ein Sozialdemokrat in der Gemeindevertretung in Kirchbarkau (Kreis Plön). Jetzt tritt die SPD nach 30 Jahren wieder zur Kommunalwahl an – ausgerechnet mit einem Ex-Bürgermeister, den einst die eigenen Genossen mit abgewählt haben.