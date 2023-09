Mit ihrem Leitantrag will sich die Nord-SPD in die Beratungen zum Bundesparteitag im Dezember in Berlin einbringen. Weitere Anträge beschäftigen sich beispielsweise mit den Arbeitsbedingungen in sozialen Berufen. Der Landesparteirat besteht aus 55 Delegierten aus den Kreisverbänden und Arbeitsgemeinschaften.