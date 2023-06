Spargelsaison in Schleswig-Holstein Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Agrar Spargelbauern mit Saison im Norden überwiegend zufrieden Von dpa | 20.06.2023, 10:58 Uhr

Die Spargelbauern in Schleswig-Holstein steuern zufrieden den Saisonabschluss an diesem Samstag an. Das gilt speziell auch für den Absatz zu den klassischen Festtagen wie 1. Mai, Muttertag, Christi Himmelfahrt und Pfingsten, wie die Landwirtschaftskammer am Dienstag mitteilte. Nach einer sehr schwierigen Saison 2022 und nicht optimalen Wettervoraussetzungen am Anfang dieses Jahres sei die Gesamtbilanz überwiegend positiv ausgefallen.