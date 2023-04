Spargelernte Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down Landwirtschaft Spargelanstich in Schleswig-Holstein rechtzeitig vor Ostern Von dpa | 04.04.2023, 03:05 Uhr

Dank des lang anhaltenden Sonnenscheins am Sonntag und am Montag können die Spargelbauern in Schleswig-Holstein doch noch rechtzeitig vor Ostern in die Saison starten. Am Dienstag (10.00 Uhr) will die Präsidentin der Landwirtschaftskammer Schleswig- Holstein, Ute Volquardsen, beim offiziellen „Anstich“ in Padenstedt bei Neumünster gemeinsam mit dem Arbeitskreis Spargel einen Blick auf die Saison werfen.