Hohe Sprit- und Energiekosten, auch im Supermarkt und überall anders sind die Preise in den letzten Monaten gestiegen. Das zeigt sich bei immer mehr Menschen im Geldbeutel. Sie müssen sparen, wo es denn geht.

Gleichzeitig rückt aber das Weihnachtsfest langsam aber sicher näher. Einige Kinder sitzen vielleicht schon an ihren Wunschzetteln. Und enttäuschte Kinderaugen sind für Eltern nur schwer zu ertragen.

Noch im vergangenen Jahr konnten sich so auch viele Menschen in Deutschland vorstellen, Schulden in der Weihnachtszeit aufzunehmen. Doch wie sieht es angesichts der veränderten Lage aus? Diese Frage wollen wir in der Umfrage des Tages aufgreifen.

Werden Sie in diesem Jahr bei den Weihnachtsgeschenken sparen? Stimmen Sie gern auch ohne Abo ab.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Das Ergebnis ist nicht repräsentativ.