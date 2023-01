Geld Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration up-down up-down Soziales Sozialverband holt Millionensumme für Mitglieder heraus Von dpa | 20.01.2023, 13:31 Uhr

Der Sozialverband Deutschland hat über Widersprüche gegen Krankenkassen, Renten- und Pflegeversicherung im vergangenen Jahr insgesamt mehr als 16,2 Millionen Euro für seine Mitglieder in Schleswig-Holstein erstritten. Dazu kamen noch 2,6 Millionen Euro an monatlichen Zahlungen, wie der Verband am Freitag mitteilte. Mittlerweile seien mehr als 162.000 Menschen im Land Mitglied in dem Verband und damit 5,6 Prozent der Wohnbevölkerung.