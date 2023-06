Blumen im Sonnenschein Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Sonniges Wochenendwetter im Norden Von dpa | 09.06.2023, 09:15 Uhr

Sonnenschein und hohe Temperaturen werden am Wochenende in Schleswig-Holstein und Hamburg erwartet. Dazu bleibt es durchgehend trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Freitag werden zunächst Höchstwerte von 22 Grad auf Sylt, 26 Grad in Flensburg und 29 Grad in Hamburg erreicht. Ab abends ist an der Ostsee zudem mit Windböen zu rechnen.