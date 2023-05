Sonnenwetter am Pfingstmontag Foto: Jonas Walzberg/dpa up-down up-down Wetter Sonniges Wetter lockt Ausflügler an die Ostsee Von dpa | 29.05.2023, 14:51 Uhr

Das sonnige Wetter hat viele Menschen über die Pfingsttage an die Ostsee gelockt. An den Stränden in der Lübecker Bucht tummelten sich auch am Montag noch zahlreiche Ausflügler und Urlauber. An windstilleren Orten sonnten sich einige in Badehose oder Bikini, andere liefen angesichts des leichten Winds im Pullover am Strand entlang. Wer wollte, konnte am Montag auch problemlos noch einen Strandkorb finden. Nur die vorderen Reihen und beliebteren Plätze waren belegt.