Am Dienstag schiebt sich der Mond vor die Sonne. Von Norddeutschland aus können Sie das Himmelsphänomen beobachten. Foto: Matias Basualdo up-down up-down Wetter am 25. Oktober Partielle Sonnenfinsternis über SH: Hier ist die Sicht am besten Von Sarah Sauerland | 24.10.2022, 10:28 Uhr

Am Dienstag knabbert der Mond an der Sonne und wir können zuschauen – wenn das Wetter denn mitspielt. Wir verraten Ihnen, wo in SH Sie mit der besten Sicht auf das Himmelsspektakel rechnen können.