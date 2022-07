Ein Hund rennt im Schanzenpark an einem Mann vorbei, der auf einer Parkbank sitzt. Foto: Julian Weber/dpa FOTO: Julian Weber up-down up-down Wetterprognose Sonne und Wolken in Hamburg und Schleswig-Holstein Von dpa | 28.07.2022, 07:39 Uhr

Das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein wird am Donnerstag abwechselnd bewölkt und sonnig. Die Höchstwerttemperaturen werden zwischen 19 Grad auf den Nordfriesischen Inseln und 22 Grad in Hamburg liegen. Im Laufe des Tages bleibt es meist trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstagmorgen mitteilte. An der Nordsee weht ein schwacher bis mäßiger Wind. Auch die Nacht zum Freitag bleibt meist klar. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 12 Grad, auf Helgoland auf 15 Grad.