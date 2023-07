Sonne Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Sonne und teils über 30 Grad am Wochenende Von dpa | 07.07.2023, 07:30 Uhr

Sonne und Temperaturen über 30 Grad erwarten am Wochenende die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte, bleibt es im Verlauf des Tages sonnig und trocken. Lediglich ein paar Quellwolken ziehen zeitweise auf. Die Temperaturen liegen zwischen 21 und 26 Grad. In der Nacht zum Samstag sinken die Temperaturen auf 11 bis 14 Grad - es bleibt klar und trocken.