Tourismus Sonne und Kieler Woche ziehen am Wochenende viele Gäste an Von dpa | 17.06.2022, 17:49 Uhr

Sonnenschein, sommerliche Temperaturen und der Start der Kieler Woche werden am Wochenende voraussichtlich zahlreiche Besucher in den Norden locken. „Vor allem entlang touristischer Strecken rechnen wir auch an diesem Wochenende mit einem höheren Fahrgastaufkommen“, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn.