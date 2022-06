Der ADAC rechnet vor allem mit vollen Autobahnen in Richtung Nord- und Ostsee. FOTO: Thomas Banneyer up-down up-down Sommerferien in MV und SH Ferienbeginn im Norden: ADAC rechnet mit vollen Autobahnen Von Gerrit Hencke | 30.06.2022, 06:59 Uhr

In Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern beginnen die Schulferien, aus Nordrhein-Westfalen rollt die zweite Urlauberwelle an. Der Automobilclub rechnet mit zahlreichen Staus am kommenden Wochenende.