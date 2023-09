Es ist bewölkt, die Sonne zeigt sich am Dienstagnachmittag (12. September) wenig bis gar nicht. Ist der Sommer in Schleswig-Holstein jetzt etwa endgültig vorbei? Nein, meint Meteorologin Stefanie Scharping von der Wetterwelt in Kiel. „So richtiges Herbstwetter ist erstmal nicht in Sicht“, sagt sie.

Wechselhaftes Wetter ab kommender Woche in SH

Bis Mittwoch, 13. September, sei das Wetter zwar wechselhaft und es könne auch den einen oder anderen Regenschauer geben, aber: „Das beruhigt sich wieder und bis Anfang nächster Woche bleibt es freundlich.“ Danach deute sich dann aber tatsächlich wechselhaftes Wetter und mehr Wind an. Dann könne schon eher von einem richtigen Herbstanfang gesprochen werden, so die Meteorologin. Sie weist aber darauf hin, dass sich die Wettervorhersagen bis dahin auch nochmal ändern können.

Sommerliche Temperaturen bleiben vorerst im Norden

In Schleswig-Holstein wären um 15 Grad im September normal. Dementsprechend sei es auch in den kommenden Tagen mit 17 bis rund 20 Grad überdurchschnittlich warm, betont die Meteorologin. „Zum Wochenende und der nächsten Woche liegen wir dann wieder bei noch wärmeren 20 bis 23 Grad“, so Scharping.

Ein richtiger „Sommertag“, bei dem die Temperaturen auf 25 Grad oder mehr klettern, sei ebenfalls möglich, ergänzt Scharpings Kollege Heiko Wiese. Genaueres könne zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht gesagt werden.

In den Nächten kühlt es ab

In der Nacht auf Mittwoch sinken die Temperaturen in Schleswig-Holstein nirgendwo unter 10 Grad. Ab der Nacht zu Donnerstag soll es aber vor allem abseits der Küsten deutlich kälter werden: In Flensburg, Schleswig oder Itzehoe kühle es laut Vorhersage auf 7 bis 5 Grad runter. Meteorologe Heiko Wiese sagt:

„Das ist nicht nur herbstlich, sondern schon fast winterlich.“ Heiko Wiese Meteorologe

Auf den Inseln bleibe es dagegen verhältnismäßig mild. Dort erwartet Wiese Temperaturen von 10 bis 12 Grad.

Und wann startet der Herbst offiziell in SH ?

Für Meteorologen begann der Herbst bereits am 1. September und endet am 30. November. Diese Spanne von genau drei Monaten ist jedes Jahr dieselbe. „Das liegt einfach daran, dass wir Wetterfrösche relativ bequem sind“, so Meteorologe Heiko Wiese. Diese Regelung ermögliche bessere Vergleiche und Statistiken. Der kalendarische Herbstanfang ist dagegen erst am Sonnabend, 23. September, um 8:49 Uhr mitteleuropäischer Zeit.