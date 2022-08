Blick in die nächtliche Hafenaltstadt von Lübeck mit dem Dom. Die Kirchtürme bleiben demnächst abends dunkel. FOTO: Imago/Eibner up-down up-down Umfrage des Tages Energiekrise in SH: Sollten repräsentative Gebäude nachts weiter angestrahlt werden? Von shz.de | 19.08.2022, 06:33 Uhr

In Lübeck werden die Kirchen ab dem 1. September nachts nicht mehr beleuchtet. So will die Stadt Energie sparen. Finden Sie das gut – oder nicht? Stimmen Sie ab!