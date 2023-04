Ab 18 Jahren kann sich jeder eine Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffe kaufen. Wer diese dann auch in der Öffentlichkeit mit sich führen will, der braucht dazu den Kleinen Waffenschein – und davon sind in Schleswig-Holstein immer mehr im Umlauf. Die Zahl beläuft sich aktuell auf 36.411 Bürger im nördlichsten Bundesland.

Verschärfung der Erlaubnisvoraussetzungen geplant

Erst im März hatte Bundesinnenministerin Nancy Faeser nach der tödlichen Amoktat von Hamburg angekündigt, ihre schon im Januar eingeleitete Reform des Waffenrechts noch einmal zu überprüfen. Dabei sollen auch Verschärfungen der Erlaubnisvoraussetzungen des Kleinen Waffenscheins einbezogen werden. Unterstützung bekommt sie dabei auch von Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU), die schärfe Voraussetzungen für den Besitz von Schreckschusswaffen und Co. fordert.

In unserer Umfrage des Tages wollen wir heute von Ihnen wissen, wie Sie dazu stehen. Finden Sie auch, dass die Voraussetzungen verschärft werden sollen? Stimmen Sie auch ohne Abo ab.

