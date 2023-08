In der Debatte über die Zukunft der Rente spricht sich die „Wirtschaftsweise“ Veronika Grimm dafür aus, das Renteneintrittsalter bei steigender Lebenserwartung automatisch anzuheben. „Man sollte die Regelaltersgrenze für den Renteneintritt an die Lebenserwartung koppeln.“

„Die Formel in Zukunft könnte sein: Nimmt die Lebenserwartung um ein Jahr zu, so würden zwei Drittel des zusätzlichen Jahres der Erwerbsarbeit zugeschlagen und ein Drittel dem Ruhestand.“ Ausnahmen müsste es bei gesundheitlichen Beeinträchtigungen geben, so das Mitglied des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

Nach geltender Rechtslage wird die Altersgrenze ohne Rentenabschläge schrittweise von 65 auf 67 Jahre angehoben. Für jene, die 1964 aufwärts geboren wurden, gilt die Regelaltersgrenze von 67 Jahren. Eine weitere Anhebung hat die Ampel-Koalition bisher ausgeschlossen.

Ein Grund für die Anhebung des Renteneintrittsalters ist der demografische Wandel. Die Bevölkerung in Deutschland wird immer älter, und die Geburtenraten sind vergleichsweise niedrig. Das führt dazu, dass es in Zukunft weniger Menschen im erwerbsfähigen Alter geben wird, die Beiträge in das Rentensystem einzahlen. Gleichzeitig steigt die Anzahl der älteren Menschen, die Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung beziehen. Dieses Ungleichgewicht kann das Rentensystem unter Druck setzen. Ein weiterer Grund ist der Fachkräftemangel.

Unsere Autorin Stefanie Witte kommentiert zum Thema: „Bei der Rente geht es nicht nur um Gerechtigkeit für diejenigen, die lange eingezahlt haben, sondern auch um Fairness gegenüber künftigen Generationen.“

