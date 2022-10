Die Finanzminister der norddeutschen Länder verhandeln an diesem Donnerstag bei einer Konferenz aller Amtschefs mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) über eine Verlängerung der Frist für die Abgabe der Grundsteuererklärung, die bislang am 31. Oktober endet.



In Schleswig-Holstein haben bislang 35,5 Prozent der Hausbesitzer eine Grundsteuererklärung abgegeben. In Hamburg sind es rund 35 Prozent und in Mecklenburg-Vorpommern 23,9 Prozent.

Deswegen fordert der Finanzminister von Mecklenburg-Vorpommern vor dem Treffen mit Lindner „eine Verlängerung der Frist, um den Bürgern mehr Zeit für die Bearbeitung ihrer Anträge einzuräumen“, sagt Heiko Geue. Dabei pocht Heiko Geue wie Monika Heinold auf eine bundeseinheitliche Regel.

