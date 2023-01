In dieser Luftaufnahme ist Deutschlands größter Solarpark zu sehen. Die Photovoltaik-Freiflächenanlage im Landkreis Barnim, Brandenburg, ist in der Lage, im Jahr 130.000 Haushalte mit Strom zu versorgen. Foto: Christian Ender/Imago Images up-down up-down Große Übersicht zu Solarenergie So viele Solaranlagen stehen in Schleswig-Holstein - und warum das nicht reicht und | 21.01.2023, 13:45 Uhr Von Dirk Fisser Leon Grupe | 21.01.2023, 13:45 Uhr

Am Rande von Autobahnen, auf Äckern und Wiesen: 2022 wurden so viele neue Solaranlangen angeschlossen wie lange nicht mehr - allein Schleswig-Holstein mehr als 11.500 Panels. Wie viele sind es insgesamt? Und in welchem Bundesland stehen die meisten? Der große Solar-Überblick: